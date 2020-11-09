Хабаровский край занял четвертое место по размеру маткапитала для многодетных

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9 ноября 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Материнская платформа «Время рожать» составили рейтинг субъектов РФ, в которых многодетным семьям выплачивают самый большой региональный материнский (семейный) капитал.

Хабаровский край оказался на четвертом месте этого списка. Правительство региона установило выплату в 250 тысяч рублей на третьего или последующего ребенка. Эти средства можно потратить на жилье, образование ребенка или оплатить медуслуги для членов семьи.

- Семейная политика в Хабаровском крае сегодня направлена на укрепление семьи как социального института. С рождением детей, несмотря на все стимулирующие меры государства, материальная нагрузка на семью возлагается большая. Поэтому такая мера поддержки, как региональный материнский капитал, позволяет улучшать условия жизни многодетных семей, - отметил член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в хабаровском крае Андрей Белоглазов.

На первом месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ – 500 тысяч рублей, на втором Ненецкий АО – 379 911 рублей, а также Сахалинская область – 250 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что при том, что на Сахалине размер поддержки равен хабаровскому, но шире список применения этих денег. Средствами регионального материнского капитала на Сахалине можно также покрывать покупку автомобиля.