Евгений Ловчев о Дзюбе: «Это мой друг, но, к сожалению, он иногда поступает вот так»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу интимного видео с Артемом Дзюбой, которое уже наделало много шума. Судя по всему, советского футболиста неприятно удивило не то, что, конечно же, форвард «Зенита» мастурбировал, а то, что делал он это на камеру.

Ловчев напомнил, что, по Чехову, в человеке все должно быть прекрасно, и подчеркнул, что сам даже не пьет алкоголь. Футболист поделился произошедшей с ним историей. Как-то его попросили купить четыре бутылки водки для делавших ремонт рабочих. Когда он пробивал товар на кассе, к нему подошел мальчик и попросил автограф. Ловчеву стало очень стыдно.

«И вот эта история, она не в том, кто что взломал. Но она же снята. Это мой друг, но, к сожалению, он иногда поступает вот так», – говорит бывший игрок «Спартака».

Евгений Ловчев рассказал, что ему позвонил его знакомый уролог со словами: «Это же нужно делать. В церкви делают». А потом добавил: «Мне прислал это 14-летний внук». «Вот в этом вся история»,- воскликнул Ловчев.

«Когда была история Кокорина и Мамаева, он [Черчесов] тоже отстранил их, потому что он показывает свое отношение, что сборная все-таки должна быть идеалом», - заявил футболист.