«Колыбельная» для Натальи Поклонской

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9 ноября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото: cоцсети

В своем Instagram канале Наталья Поклонская выложила видео с песней, которая посвящается лично ей.

Мелодичная, красивая песня под названием «Колыбельная». Автор стихов, видно, хорошо знает о Наталье Владимировне, потому что есть в тексте, что-то личное. Хотя в этом нет ничего удивительного, ведь ее часто расспрашивали в многочисленных интервью о ее личной жизни. Если пишут добрые песни и посвящают их известным политикам, это хороший знак! В наше непростое время, доброта и тепло человеческое высоко ценится. В общем красивой женщине и песня красивая! Спел «Колыбельную» для Поклонской Роман Разум, слова и музыку написал Ян Карамкенский. И, судя по Инстаграм, Натальи Поклонской, ей понравилось!