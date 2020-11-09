В московских школах появятся медиаклассы

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9 ноября 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году стартует проект «Медиакласс в московской школе» – новое направление предпрофессионального образования. В него войдут шесть дисциплин: медиажурналистика, PR, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях, сообщает портал столичной мэрии.

«В следующем году мы планируем открыть в школах новое направление предпрофессионального образования – медиаклассы. В них будут готовить журналистов будущего – специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента. Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях», – рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медиаклассы появятся в каждом округе столицы. Партерами проекта выступили МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, МГПУ, РГУ им. А.Н. Косыгины, МПГУ и другие вузы. Так, для повышения культуры речи и навыков публичных выступлений учащихся приглашены специалисты ГИТИСа и Театрального института имени Бориса Щукина.

Также в работе медиаклассов примут участие ведущие СМИ, в том числе крупные информационные агентства. Основной площадкой для стажировок станет Московский образовательный телеканал.

Кроме того, учащиеся медиаклассов смогут пройти дополнительные курсы, в том числе по технологии создания современного медиатекста, блогингу, рерайтингу и копирайтингу, основам брендинга, медиаменеджменту, управлению в креативных индустриях, риторике, бизнесу в медиасфере и др.

При зачислении в медиакласс будет учитываться успеваемость школьников по профильным предметам: русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку.

Первые предпрофессиональные классы в московских школах появились в 2015 году. Сейчас в академических, инженерных, ИТ, кадетских, медицинских, а также педагогических, курчатовских, атомных, предпринимательских классах обучаются более 45 тысяч ребят. Цель проектов предпрофессионального образования не только выявить и развить таланты школьников, но и помочь им определиться с выбором будущей профессии.