Минздрав изменил врачам шести специальностей время приема пациента

Министерство здравоохранения России установило врачам шести специальностей время приема пациента. Согласно приказу, 35 минут может длиться осмотр у врача-фтизиатра. На прием пациента у инфекциониста или гематолога положено 20 минут, у пульмонолога или хирурга — 26, а у врача-онколога — 23.
Для профилактических визитов продолжительность приема сокращается: у фтизиатров на десять-двадцать процентов, у остальных специалистов — на 30-40 процентов.
На заполнение документации врачи могут тратить от 35 до 39 процентов времени. Эти данные должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей, - сообщает "Парламентская газета". Штрафы за их превышение не предусмотрены.
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