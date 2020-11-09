Комиссия МГД поддержала законопроект об установлении льготной категории жителей Москвы «дети войны»

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9 ноября 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект, который устанавливает льготную категорию жителей города Москвы «дети войны» и определяет для них перечень мер социальной поддержки. Такое решение принято в ходе заседания комиссии.

«Данный проект внесла фракция «Единая Россия», рассмотрев проект закона города Москвы «О детях войны», внесенного в Мосгордуму фракцией КПРФ. Предлагаем следующее: именно как альтернативный вариант, рассмотреть возможность внесения, это принципиально, изменения в уже имеющийся закон города Москвы от 3 ноября 2004 года номер 70 «О мерах социальной поддержке отдельной категории жителей города Москвы». В проекте будет указано: «В связи с установлением новой категории жителей города Москвы «дети войны». Указанный закон 70 регулирует отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям жителей Москвы, и внесение в него изменений, в связи с установлением категории «дети войны», представляется абсолютно логичным», - сказала депутат Московской городской Думы Людмила Гусева.

Она отметила, что проект закона города Москвы номер 70, в связи с установлением категории жителей «дети войны» и перечня мер социальной поддержки для указанной категории, подготовлен в целях повышения уровня жизни граждан РФ, детство которых пришлось на годы ВОВ.

«Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить категорию граждан - «дети войны», отнести к указанной категории жителей города Москвы, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, и определить для них перечень мер социальной поддержки.

В частности, для детей войны устанавливается ежемесячная городская денежная выплата за счет средств бюджета города, размер которой будет определяться в соответствии с законом города Москвы о бюджете на соответствующий год», - говорится в пояснительной записке.

Также в материалах к законопроекту уточняется, что предусматриваются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно.

«Устанавливается право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому», - говорится в пояснительной записке.

В материалах к документу уточняется, что датой вступления законопроекта в силу предлагается определить 1 января 2021 года.