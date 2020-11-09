«Я ее домой умирать не повезу!» У врача скорой в Абакане случилась истерика из-за отказа в госпитализации 90-летней пациентке

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9 ноября 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

У врача скорой в Абакане сдали нервы из-за отказа в госпитализации 90-летней пациентке. Она устроила истерику прямо на пороге клиники, пытаясь уговорить медперсонал положить бабушку, которая пережила Великую Отечественную войну, в больницу.

Как оказалось, у пенсионерки отсутствовал тетс тест на коронавирус и из-за этого ее не хотели брать в больницу. «Я ее домой умирать не повезу! 90 лет человеку, человек войну пережил! Вы что творите? Почему я из скорой помощи должна плакать, вас умолять положить пациента? Это не моя мать, не моя бабушка, вы что творите? Ей ночью будет плохо, я что буду делать? Ответьте мне на этот вопрос», — кричит медик на видео, которое было опубликовано хакасским изданием «Новый фокус».

«Спасибо, таким людям, у которых ещё не пропала человечность!!! И деньги не убили душу», «Итоги оптимизации, мощный рывок и медицина, которой нет нигде в мире. Есть чем гордиться!». «У нас в России для того, чтобы человека госпитализировали нужно обязательно скандал, видеообращение и писать Путину? Теперь так?», - комментируют новость пользователи Сети. Кроме того, многие подписчики переживали, что за такую истерику теперь и фельдшера могут уволить.

Но в пресс-службе Минздрава Хакасии заявили, что медика наказывать не станут. «С фельдшером все в порядке. Специалист как работал, так и продолжает работать», — сообщили в ведомстве. Кроме того, 90-летнюю пациентку положили в республиканскую офтальмологическую больницу и врачи говорят, что за ее здоровье можно не опасаться.