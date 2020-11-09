Шестеро кубанцев скончались от коронавируса за сутки

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9 ноября 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае за минувшие сутки, восьмого ноября, зафиксировано шесть смертей от коронавирусной инфекции.



63-летняя краснодарка умерла в первой ККБ. На фоне коронавируса у женщины развилась пневмония. У пациентки были сопутствующие заболевания.



Также в первой ККБ, по сообщению краевого оперштаба, скончался 58-летний житель краевого центра. Мужчину, в связи с пневмонией, которая развилась из-за коронавируса, подключили к ИВЛ. У пациента были сопутствующие болезни.



В третьей горбольнице Сочи умер 62-летний местный житель. У него подтвердились COVID-19 и пневмония, мужчину подключили к ИВЛ. Также пациент страдал болезнями сердца.



В этой же больнице скончался ещё один житель курорта — 49-летний мужчина. Диагноз: пневмония, коронавирус. У пациента были проблемы с сердцем и ЖКТ.



69-летний житель Павловского района умер в Тихорецкой ЦРБ от ковидной пневмонии. У пациента были проблемы с сердцем.



В этой же больнице скончался 61-летний житель Тихорецка с пневмонией и болезнями сердца.