Депутат МГД Степан Орлов: Поправки о соцподдержке «детей войны» необходимо принять в ближайшее время

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9 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Московской городской думы Степан Орлов считает, что поправки о социальной поддержке «детей войны» необходимо принять в ближайшее время. Таким мнением он поделился в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Что же касается обсуждаемых сегодня поправок, то они вносятся в закон города Москвы № 70, так называемый столичный «социальный кодекс». И крайне важно, чтобы поправки были приняты как можно быстрее. Нет нужды дожидаться конца 2020 года, когда мы праздновали 75-летие Великой Победы. Ведь до сих пор на рассмотрении Мосгордумы находится бюджет столицы на период 2021 — 2023 годов. Если примем законопроект то, дети войны получат реальную финансовую поддержку уже на будущий год. Напомню, кстати: согласно предложению фракции «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва» в бюджет-2020 уже была внесена поправка о выделении субсидии тем горожанам, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны и которые пока не получали никакой другой поддержки», - сказал Степан Орлов.

Он напомнил, что Московская городская дума готовится к окончательному обсуждению поправок о социальной поддержке особой категории жителей столицы - «детей войны» (так называют тех граждан, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет).

«Ситуация складывается несколько необычным образом: дело в том, что в московский парламент внесено сразу два законопроекта - партий «Единая Россия» и КПРФ. 6 ноября представители ряда фракций внесли предложение: оперативно доработать один из них и принять его в качестве общего, причем за основу планируется взять юридически более «зрелую» версию, разработанную единороссами», - подчеркнул парламентарий.

Степан Орлов уточнил, что в настоящий момент в городе проживает свыше 84 тыс. «детей войны».

«Пакет льгот, прописанный в проекте обсуждаемого нормативного акта, гарантирует им ежемесячные выплаты, льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, бесплатные путевки на санитарно-курортное лечение, включая проезд до места, изготовление и ремонт зубных протезов.

Я убежден: этот законопроект невероятно актуален именно в наши дни, когда складывается тревожная ситуация с распространением COVID-19 и пожилым людям живется особенно непросто. Очень надеюсь, что столичный парламент доработает предложенный нами документ и примет его в кратчайшие сроки. Здесь вполне уместна высокая риторика - мы должны быть достойны надежд и уважения наших дорогих ветеранов!», - отметил Степан Орлов.