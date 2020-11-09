У Виктора Черномырдина появился достойный последователь

Если так пойдет и дальше, то председателю правительства Крыма будет в чем соперничать с председателем правительства России.
Напомним, что Виктор Иванович ЧЕРНОМЫРДИН был председателем правительства РФ в эпоху Бориса ЕЛЬЦИНА и в народе прославился забавными высказываниями. Его «Хотели как лучше, а получилось как всегда», «Никогда не было и снова началось», «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно», «Лучше водки хуже нет», «Надо же думать, что понимать» и другие внесены в анналы российского юмора.
Говорят, что каламбуры получались у ЧЕРНОМЫРДИНА непроизвольно.
Столь же непроизвольно каламбурит и Юрий ГОЦАНЮК. 9 ноября 2020 года на заседании штаба по ситуации с водоснабжением в Крыму председатель правительства выдал: «… учебный процесс начал продолжаться …».
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