Сергунина: В столице проанализируют лучшие бизнес-практики в сфере FoodTech

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9 ноября 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичных предпринимателей приглашают на дистанционный паблик-ток о технологиях в ресторанном бизнесе и ретейле, который состоится 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

«12 ноября Агентство инноваций Москвы проведет для предпринимателей новую деловую встречу в рамках проекта «Стартап-кафе». На этот раз она пройдет в онлайн-формате и будет посвящена направлению FoodTech — современным технологиям в сферах производства, продажи и доставки продуктов питания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущие игроки рынка и эксперты поделятся своим опытом и проанализируют последние тренды, а стартапы посоревнуются за звание лучшего бизнес-решения.

«Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ритейла. А лучший стартап, по мнению жюри, включат в городскую программу тестирования инноваций», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, на мероприятие приглашают создателей стартапов, представителей технологичного бизнеса и торговых компаний, рестораторов и инвесторов, а также разработчиков FoodTech-решений. Участие бесплатное, нужно лишь предварительно зарегистрироваться.

В конкурсе стартапов примут участие 17 проектов. Победителя определят члены жюри: генеральный основатель проекта «СысоевFM» и Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев, сооснователь сервиса «Кухня на районе» Кирилл Родин, директор по инновациям Х5 Retail Group Иван Мельник, директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.Д