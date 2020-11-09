«Бесплатно арендовали город»: СовФед спросит с руководства «Норникеля» за безразличие к работникам и жителям

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9 ноября 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Крупнейшая горно-металлургическая компания страны оказалась в немилости у Совета Федерации. Проведенное расследование показало, что в «Норникеле» уже много лет игнорируют нарастающие проблемы. Удастся ли парламентариям довести дело до конца и наказать виновных? Пока топ-менеджеры комбината сопротивляются.

О том, что на севере, а уж тем более в Норильске, высокие зарплаты, знают все. Вот только местные цены на жилье, продукты и услуги превращают все эти астрономические суммы в фикцию. Много получаешь – много тратишь. А что с благоустройством? Казалось бы, при наличии в городе комбината таких масштабов Норильск должен только расцветать. Но увы – больницы, школы и детские сады практически не строят с девяностых годов. Более того, существуют проблемы с обеспечением жителей элементарным – водой.

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, по сути, «Норникель» бесплатно арендовал город Норильск. Чиновницу особенно возмутило, что с 1996 года не было построено ни одной школы, хотя для владельцев компании это сравнимо с покупкой «чашки кофе».





Совет Федерации добьется того, чтобы один из богатейших комбинатов страны финансировал социальные расходы Норильска и вернул городу звание "арктической столицы" в ближайшие два-три года. Обсуждение итогов поездки сенаторов на место аварии на ТЭЦ-3 получилось жестким. Спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что, по сути, проведено парламентское расследование – в его результате цинизм "олигархии на муниципальном уровне" в Норильске должна сменить социальная ответственность структур "Норникеля".

Валентина Матвиенко сразу потребовала от генпрокурора провести проверку по факту аварии. Одновременно она поручила сенаторам выехать на место происшествия. От скелетов в шкафу, скрывающихся за финансовой состоятельностью комбината, парламентарии испытали шок. По словам сенатора Николая Журавлева, нарушения требований безопасности на "Норникеле" – дело обычное. Только в прошлом году Ростехнадзор выдал компании более двух тысяч предписаний – реакция была практически нулевой.

Впрочем, наплевательское отношение у «Норникеля» не только к местным жителям, но и к самим работникам комбината. Прежде всего речь идет о несоблюдении требований техники безопасности. Только в прошлом году Ростехнадзор выдал компании более двух тысяч предписаний за нарушения. Реакции от комбината практически не последовало. За парадным фасадом и финансовой состоятельностью, как выяснилось, скрываются заброшенные цеха, проблемы с требующим модернизации оборудованием и отсутствие контроля.

Стоит ли удивляться, что весной этого года под Норильском произошла серьезная авария. В водоем вытекло более 20 тысяч тонн дизельного топлива из резервуаров «Норникеля» – это экологическая катастрофа. И кто оказался ответственным за халатность? Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, который получил… шесть месяцев исправительных работ. Вот такое решение проблемы. Точнее, видимость решения. Сам Владимир Потанин, руководящий компанией уже десятки лет, старается избегать публичных выступлений на эту тему, но всячески намекает, что сдаваться не собирается.

Теперь Совет Федерации собирается добиться, чтобы «Норникель», как минимум, взял на себя ответственность за социальные расходы города, где и благодаря которому компания зарабатывает огромные деньги. «Бюджет Норильска немалый. По-моему, 18 млрд рублей - бюджет Норильска, а управляли ими опять люди "Норникеля". Так вот за это надо с них спросить», – считает решительно настроенная Матвиенко.

Парламентарии выяснили, что за парадным фасадом и кадрами Владимира Потанина в оранжевой каске скрывается обычная постсоветская реальность. Казалось бы, в разборе ситуации участвует чуть ли не последняя инстанция, верхняя палата российского парламента, чего тут спорить, но ответственные за происходящее руководители "Норникеля" не сдаются. Не сдается и Владимир Потанин, который пока избегает публичных выступлений, предоставляя возможность подставляться своим подчиненным.

Очевидно, Владимир Потанин пытается свести критику результатов своей 25-летней деятельности к банальному конфликту между бизнесменом и губернатором. На самом деле этот ход используется, чтобы уменьшить масштаб беды. Ведь тогда можно не говорить о системных проблемах в городе, о ветхом жилье, о социалке, сброшенной на городские власти.

После жесткого обсуждения в Совфеде руководство ГМК почувствовало, что пахнет жареным. Были взяты повышенные социальные обязательства, обещано инвестировать в школы и поликлиники, построить три завода по переработке рыбы. Только откуда рыбу брать, если природу отравили?

Норильск ждет системных решений. Сомневаемся, что эти решения может исполнить команда, которая стояла у руля 25 лет и по сути обанкротилась. Когда Владимир Потанин на залоговом аукционе забирал ГМК у «красного директора», он обещал Анатолию Чубайсу эффективное управление. Но, оказывается, понятия об эффективности разные. По сути экологическая катастрофа высветила катастрофу менеджмента, которому не хватает ни смелости отстаивать позицию перед Владимиром Потаниным, ни знаний, ни моральных качеств. Поэтому риторический вопрос «кто виноват» должен смениться не риторическим – кто понесет наказание?