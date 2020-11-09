В Краснодаре более сорока случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани подтверждено 144 случая заражения коронавирусом — 77 женщин и 67 мужчин, среди них 13 детей.



Наибольший прирост заболевших зафиксирован в краевом центре — 41 новый пациент, а также в Анапе и Туапсинском районе — 15 и 12 зараженных.



На сегодняшний день, как рассказали в краевом оперштабе, в Краснодарском крае выявлен 18 631 случай заболевания. Сейчас на сто тысяч жителей региона — 328,2 ковид-пациента. 51 человек в тяжёлом состоянии — пятеро на ЭКМО и 46 на ИВЛ. 478 кубанцев скончались от опасной инфекции.