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Аргументы Недели Общество 13+

Мэрия Краснодара пообещала включить отопление во всех домах

, 12:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Мэрия Краснодара пообещала включить отопление во всех домах

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что с девятого ноября отопление подадут во все дома без исключения.

Ещё в октябре тепло начало поступать в дома краснодарцев по заявкам, однако те, кто не собрал достаточное количество подписей, "мёрзли" целый месяц.

Глава города отметил, что впереди сложный эпидемиологический период, сезон ОРВИ и гриппа, а потому важно, чтобы в домах горожан и соцобъектах не было сырости. Первышов подчеркнул, что тепло должно быть везде.

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