Мэрия Краснодара пообещала включить отопление во всех домах

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что с девятого ноября отопление подадут во все дома без исключения.



Ещё в октябре тепло начало поступать в дома краснодарцев по заявкам, однако те, кто не собрал достаточное количество подписей, "мёрзли" целый месяц.



Глава города отметил, что впереди сложный эпидемиологический период, сезон ОРВИ и гриппа, а потому важно, чтобы в домах горожан и соцобъектах не было сырости. Первышов подчеркнул, что тепло должно быть везде.