Евгений Первышов предложил назвать одну из краснодарских школ в честь Палагина

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9 ноября 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

news-r.ru

Мэр Краснодара Евгений Первышов в своём telegram-канале выразил желание назвать одну из краснодарских школ в честь погибшего от коронавируса Сергея Палагина.



Глава города отметил, что в кубанской столице многие школы названы в честь Героев Советского Союза, Героев России или тех, кто в нёс вклад в историю страны.



Мэр подчеркнул, что в Краснодаре ещё есть "безымянные" школы, одной из которых Первышов и предложил присвоить имя Сергея Палагина. Одним из вариантов глава Краснодара обозначил недавно открытую на Красных Партизан школу на 1100 мест.