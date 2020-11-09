Зря повышали пенсионный возраст. Все деньги «съела» пандемия

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9 ноября 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Счётной палате сообщили, что повышение пенсионного возраста не привело к ожидаемому увеличению бюджета. Сэкономленные средства пошли на преодоление эпидемиологических проблем.



Из-за реформы количество пенсионеров сократилось на 500 тысяч человек. Обещанную президентом ежегодную прибавку получили далеко не все неработающие пенсионеры. Это заставляет задуматься об эффективности реформы. Она должна была решить вопросы снижения зависимости Пенсионного фонда от государственного бюджета и обеспечения стабильного роста пенсий. Но, как оказалось, ни одна из ключевых задач за два года не была решена.



Сложившаяся в текущем году ситуация привела к образованию серьёзного дефицита денежных средств в Пенсионном фонде в размере 183 миллиардов рублей. Министр финансов Антон Силуанов указал на отсутствие положительных изменений в бюджете, ожидаемых от реализации пенсионной реформы.



Эксперты предполагают, что с учётом роста безработицы увеличения бюджета за счёт налоговых поступлений ожидать не стоит. Система пенсионного страхования может стабилизироваться не раньше, чем через два года. Пенсионная реформа привела к увеличению социального напряжения в государстве. В России возросло количество граждан, столкнувшихся с серьёзной несправедливостью.



