Хабаровск справился с последствием снегопада

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9 ноября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На выходных в Хабаровске с дорог было убрано более 95 кубометров снега. К ликвидации последствий снегопада подключились 48 единиц спецтехники и около четырех десятков рабочих.

7 ноября на магистрали было высыпано 137 тонн песчано-соляной смеси, 6,8 тонны реагента, четыре тонны технической соли. На следующий день на трассы было высыпано 22 тонны песчано-солевой смеси и около тонны реагента.

При этом в пятницу, 6 ноября, в краевой столице наблюдался всплеск аварийности. В этот день случились 77 ДТП. В субботу же произошли 32 аварии, а в воскресенье – 22.

Чтобы не допустить гололеда на проезжей части, были обработаны песком и реагентом подъемы и спуски, а также дороги, по которым проходят маршруты автотранспорта. Напомним, что уже через пару часов после того, как начался снегопад, практически все рейсовые автобусы города не могли подняться к центральной улице. К тому же было затруднено движение большегрузных автомобилей, водителям которых пришлось применить колесные цепи.

В течение выходных к ликвидации последствий циклона подключились и все управляющие компании.