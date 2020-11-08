Аргументы Недели → Общество 13+
Более 40 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на востоке Москвы
8 ноября 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Аргументы Недели → Общество 13+
8 ноября 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Олег Павлов
Олег Фочкин
Ульяна Меньшикова
Анжела Якубовская
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Армия
Близ Шуши и на окраинах города идут кровопролитные бои, положение у его защитников сложное, но, не критичное. Армия обороны Нагорного Карабаха использует бронетехнику, сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», оно же разместило видеоматериал на «Ю-тубе».
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