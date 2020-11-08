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8 ноября 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Более 40 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на востоке Москвы в ходе рейдов 8 ноября. Об этом журналистам сообщил начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование торговых центров, расположенных в ВАО, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. По результатам обследования выявлено 43 нарушения", - сказал Алексей Кузнецов.

Он отметил, что за нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статья 3.18.1 КоАП Москвы. Штраф по данной статье составляет 4 тыс. рублей.

Алексей Кузнецов добавил, что рейды прошли в ТРЦ «Семеновский», ТЦ «Волна» и в ТЦ «Клевер».