Депутат Мосгордумы Людмила Гусева: Внутренние займы в столичный бюджет - один из механизмов развития города

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8 ноября 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Возможность внутренних займов в столичный бюджет является одним из механизмов развития города в условиях пандемии. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы, глава Комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.



«Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для экономик стран и городов всего мира и Москва не исключение, хотя наш город оказался хорошо подготовлен к таким неожиданностям и справился много лучше большинства мегаполисов мира. Расчеты финансово- экономического блока Правительства Москвы показывают, что в следующем году город сможет в полном объеме выполнить свои социальные обязательства и продолжить выполнение заявленных программ. Однако во избежание сокращения бюджетных расходов (включая Адресную инвестиционную программу) даже при неблагоприятной экономической конъюнктуре в бюджете на 2021 - 2023 годы заложена возможность внутренних заимствований. Их объем не слишком велик: речь идет приблизительно о седьмой части доходов московского бюджета»,— сказала Людмила Гусева.



Людмила Гусева отметила, что ожидается рост поступлений по налогам, напрямую зависящих от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц, налога на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов малого и среднего предпринимательства.



«Столица взяла на себя значительные социальные обязательства перед гражданами и продолжает не менее масштабные программы развития, сохранение которых также необходимо для поддержания в городе социального благополучия. Так, в бюджете 2021 года на развитие здравоохранение выделено 447,1 млрд руб., на социальную поддержку москвичей — 569 млрд руб., на развитие образования — 426,4 млрд руб.. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета, это около 1,8 трлн руб. - по сравнению с 2020 годом они возрастают более, чем на 90 млрд руб.»,— добавила депутат.



Также, Людмила Гусева подчеркнула, что в условиях пандемии Москва не сокращает, а наращивает расходы по социальным статьям.



«Сюда входят и соцзащита, и культура, и спорт, и образование, и, конечно, здравоохранение. Что касается возможных внутренних заимствований, то это разумная мера, необходимая для продолжения развития города и сохранения высоких социальных стандартов Москвы. Мера эта, если и будет применяться, является временной и не несет значительных рисков для городской экономики. Москва по-прежнему обладает одним из лучших среди мегаполисов мира потенциалов к восстановлению, развитию и дальнейшему росту. И сейчас мы хотим быть уверены, что все программы развития города будут продолжены»,— заключила парламентарий.



Правительство Москвы внесло на рассмотрение Московской городской Думы проект бюджета на 2021 и плановый период 2022 — 2023 годов. Рост валового регионального продукта на этот период предусмотрен на уровне 3,3 — 3,4% в год при стабильно низком уровне инфляции в 3,3 — 3,5%. Социальные программы остаются приоритетом бюджета Москвы: их доля в расходах сохраняется на уровне около 56%. Приоритетами бюджетных расходов будут здравоохранение, в частности, вакцинация и лечение коронавируса, и социальная поддержка населения. Мировой экономический спад и пандемия коронавирусной инфекции сказались на целом ряде отраслей, таких как общепит, бытовые услуги, туризм, зрелищные мероприятия. Поэтому в новом городском бюджете предусмотрен механизм выхода на рынок заимствований: в 2021 году могут быть выпущены городские облигации на сумму в 396, в 2022 — 178, а в 2023 — 44 млрд руб.