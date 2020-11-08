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Экономист Климанов оценил идею о введении «срока годности» для диплома

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Экономист Климанов оценил идею о введении «срока годности» для диплома
класс, фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов прокомментировал предложение спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового технологического развития Дмитрия Пескова о преобразовании диплома в «диплом по требованию» - документ, отражающий реальный уровень знаний человека на момент предъявления.

«Говорить о введении сроков на дипломы нельзя, поскольку базовое образование получено человеком на всю жизнь, но нужно предусмотреть механизмы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Это необходимо для того, чтобы россияне получали образование, соответствующее духу времени», - пояснил он.

Климанов отметил, что новые кадры все равно будут профессионально активней и больше пригодней к требованиям времени, чем работники с опытом. По его словам, одним из вызовов текущего момента является повышение производительности труда, которое связано с «высвобождением большего числа времени на другие нужды человека».

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