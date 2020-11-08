Депутат Мосгордумы Андрей Титов: Проект бюджета Москвы предусматривает сохранение всех соцгарантий

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8 ноября 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Титов, фото соцсети

Бюджет столицы разработан с учетом сохранения всех социальных гарантий для москвичей. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.



«Проект бюджета учитывает, что 2020 год будет особо тяжелым для экономики: кроме пандемии коронавируса и ограничений, с ней связанных, мы столкнулись и со снижением цен на углеводороды, общим замедлением темпов роста экономики. Но при этих условиях как никогда важно сохранять базовые настройки, которые позволяют пройти трудный период. Такими базовыми настройками являются социальные гарантии на доступ к здравоохранению, образованию и сбалансированная система социальной защиты. Все эти компоненты в проекте бюджета сохранены в полной мере», - сказал Андрей Титов.



По его словам, принципиально важно, что бюджет остается социально направленным.

«Это здоровый консерватизм, которого сегодня всем не хватает. Проект бюджета отличает преемственность социальной политики, четкие ориентиры на рост зарплат бюджетников, сохранение надбавок и выплат, вложения в социальную инфраструктуру — учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты», - отмечает Андрей Титов.



Начиная с 2021 г. программа "Развитие здравоохранения" с учетом средств ОМС становится крупнейшей программой города по объемам финансирования - подчеркнул депутат.

«Главным направлением будут меры по борьбе с пандемией, однако и основные направления - профилактика, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь — будут профинансированы в полной мере», - подчеркнул депутат.



Он добавил, что расходы на социальную поддержку жителей на 2021 год составят 569 млрд руб., что означает сохранение всех выплат, надбавок, пособий, которые получают москвичи.

«Многие категории москвичей получают пособия, социальную помощь, и сокращать эти выплаты в тяжелый период нет ни оснований, ни морального права. Прямые денежные выплаты получают пенсионеры, семьи с детьми и эта политика будет продолжена, как будут сохраняться льготы на ЖКУ, проезд, жилищные субсидии и многое другое. Только четко работающая система социальной поддержки поможет москвичам справиться с пандемией и ее последствиями, и поэтому я буду поддерживать проект такого бюджета», - объяснил Андрей Титов.



Проект бюджета, по словам парламентария, также предусматривает повышение зарплат в социальной сфере на 3,7%.

«Это коррекция выше уровня инфляции. Повышение зарплат нашим педагогам, медикам, социальным работникам, работникам культуры и спорта — это важный шаг, который призван обеспечить им достойный уровень жизни, сохранить штатную численность, избежать возможного оттока сотрудников», - поясняет Андрей Титов.



Он дополнил, что в комплексе эти меры будут означать сохранение всех социальных гарантий, которые есть у жителей Москвы. «И именно поэтому его поддержит большинство в парламентском корпусе», - заключил депутат.