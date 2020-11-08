Google сохраняет на сервере все разговоры пользователей

Аргументы Недели → Общество 13+

8 ноября 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов сообщил, что в продуктах Google при активации голосового управления информация о голосе и поисковом запросе пользователя сохраняется на сервере компании.

Эксперт отмечает, что при взломе аккаунта собранная информация может оказаться в руках третьих лиц, которые способны обернуть ее против пользователя: начать следить, контролировать и шантажировать владельца устройства. Мясоедов рекомендует использовать вкладку «Мои действия» и поставить запреты на сбор тех или иных данных, а также удалить историю поиска.

Известно, что свои действия Google объясняет необходимостью сбора и анализа данных для рекламы и формированием удобной для пользователей системы запросов.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов сообщал, что номер мобильного телефона, попавший в руки злоумышленников, может раскрыть множество сведений о его владельце, которые впоследствии могут быть использованы в корыстных целях.