История беременной на 7-м месяце про 86 процентов поражения легких и сидячую госпитализацию в Крыму

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8 ноября 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Историю про 86 процентов поражения легких и сидячую госпитализацию рассказал ее муж.

Уважаемый Сергей Валериевич! Здравствуйте! Хочу рассказать вам нашу печальную историю, и посодействовать, история, которая длится уже ровно месяц. Моя супруга ГУСЕЙНОВА Надие Рустемовна 29.08.1988г.р находясь в положении на 6 месяце беременности заболевает как нам казалось легким ОРВИ, спустя 3 дней температуры вызывали три раза участкового терапевта который послушав легкие сказал что они идеально чистые выписал пить парацетамол и сказал все в порядке.

На четвертый день состояние ухудшилось, и мы начали действовать - вызвали Скорую помощь, так как температура повысилась до 39. Скорую ждали 10 часов. По приезду скорая послушала легкие и тоже сказали, что все чисто, мы попросили госпитализацию, что на ответ получили - идите делайте КТ или нам нужен диагноз, так как мест нет. На следующий день состояние еще больше ухудшилось, температура не сбивалась, начали звонить в клиники чтобы сделать КТ легких, на что во всех местах нам отказали, так как жена беременна, и они не хотят брать на себя ответственность. Начали искать врача, кто может адекватно поставить диагноз. К сожалению, никто в ближайшие 10 дней не был свободен. Вызвали скорую в 3 раз, супруге на тот момент было уже очень плохо, все эти дни просили взять тест на ковид, нам отказывали, по приезду ее послушали, померили температуру и взяли показания кислорода в крови, который оказался уже 85, при норме 98 - на основании этого решили госпитализировать в 7 гор Больницу.

Прошу заметить, что жена сама, находясь полностью в работоспособном состоянии села в скорую и они уехали. В первый день ей дали парацетомол и все. На второй день сделали рентген, он показал двухстороннее воспаление легких, взяли тест на коронавирус, начали капать капельницы, на третий день ей стало хуже, начала задыхаться, ее перевели в реанимацию и одели кислородный аппарат, начали капать уже другой антибиотик , который также не давал никакого эффекта, с каждым днем ей становилось все хуже и хуже, сделали повторный рентген. Спустя 6 дней, который показал значительное ухудшение, то есть не понятно какие лекарства в нее вливали, что делали ей только хуже, она была три дня в полу коме, каждый день ей меняли антибиотики, ощущение что методом тыка все делали, наконец нашли наверное нужный на 11 день лечения, она хоть начала пить воду , так как три дня ей вливали еду через катетер, спустя еще 10 дней терапии ее переводят в перинатальный центр, так как говорят мы ее вылечили полностью, но она все это время была на кислороде и не могла сделать даже один вдох, я сам лично помогал ее поместить в сан авиацию, когда ее увидел, она похудела на 15 кг, и не могла сделать даже один вдох, выписали ее мотивируя что теперь уход должен быть за ребенком.

По приезду в Перинатальный центр, как оказалось ее никто там не ждем, кислорода нет, палаты тоже, чтобы вы понимали, приехал человек, у которого кислорода осталось на 5 минут, а ему отвечают ничего не готово, и в панике начинают что-то искать. С горем пополам нашли кислород и поселили ее в подсобке!!!!! где ничего не оборудовано. Подключили кислород и оставили ее там на 6 часов! без еды, воды и туалета, БЕРЕМЕННУЮ!!! вечером я даже не мог ей передать поесть, так как просто не знал куда ее определили! к 23:00 ругаясь со всем персоналом больницы, который мне доказывал, что ни одного врача нет, так как суббота это выходной, и они ничего не знают и сделать не могут, в итоге взяли у меня передачку. На следующий день пришел к жене врач, расспросил все, у нее взяли тест на ковид еще раз, хотя с 7 гор.больницы передали все документы , подтверждающие что 2 теста пришли отрицательные, что есть антитела и т.д , на что персонал Перинатального центра махнул рукой, мол мы никому не доверяем.

Все это время ее никто не слушал и ребенка тоже, как будто его и не было. Никаких препаратом не назначают, то есть человек уже на 7 месяце сидит в подсобке, в которую никого не пускают. На третий день в центре, врачи больницы решают везти жену на вызывают не оборудованную машину без кислорода. Хорошо, что сопровождающий ее реаниматолог не взял на себя такую ответственность и отказался ее везти, так как и минуты супруга не может без кислорода, и отправили ее обратно в подсобку. Это огромный стресс для нее, так как она 3 недели была привязана к постели и ее мышцы просто атрофированные.

Спустя несколько часов приехала уже оборудованная машина, и они поехали в Семашко, после того как сделали КТ, реаниматолог, который ее сопровождал, решил оставить супругу в реанимации в больнице, так как результат КТ показал 86% поражения легких. Как??? Если уже больше 3 недель ее лечили как мне говорили самыми лучшими препаратами. Определили ее в каком-то знании в одной комнате с 5 людьми, все мужчины, и ничего не объяснили - у нее с собой только телефон. Жена даже не смогла мне объяснить, в каком отделении и где она именно! Через час мне позвонили с Перинатального центра и попросили забрать ее вещи. После я сразу поехал искать где находится моя жена.

После миллиона звонков в больницу, где мне сказали, что такой нет у нас, проходя все здания больницы, заглядывая в окна, я наконец нашел где моя жена лежит. Вернувшись на пункт охраны, я спросил, как можно передать еду и вещи, мне ответили что оставь у порога здания. Я пошел к входу и обнаружил такую картину, лежит около 10 пакетов прямо на улице под дождем. я подождал под деревом мин 40, вышли люди забирать пакеты. Я подошел, попросил вежливо кого-нибудь кто может мне объяснить что вообще происходит, на что мне очень грубо ответили, я не отступил, после долгих переговоров, вышла женщина, как потом выяснилось это зав отделением Радостина Любовь Ивановна, не представилась, в грубой форме спросила, что я хочу, на что я ответил что поступила моя супруга, лежит здесь, с кем я могу поговорить. Что бы перевели в палату женскую или как-нибудь ширмой закрыть.

Так как на 6 человек 2 утки, я попросил ее что я куплю свою, что бы они передали, они согласились. Еще хотел объяснить, что ее уже лечили до этого 3 недели, результаты отрицательной инфекции есть, не успев договорить, меня в грубой форме послали. И сказали что у моей жены обширная пневмония, и назначили ей все тоже самое что ей капали 3 недели, я попытался им возразить и сказал что она в положении, на что увидел удивленные лица врачей, то есть они уже назначили терапию, даже не посмотрев историю болезни. Я, связавшись с врачами из 7 гор больницы спросил у них , передали ли они все документы историю и т.д на что ответ был положительный.

В этот же день жене назначают антибиотики, которые категорически нельзя при беременности, мы с боем от них отказываемся на что супруга слышит от врачей нецензурную брать. Все это время мы на связи с нашим гинекологом, и врачами из 7 гор больницы, которые утверждают что у нее не пневмония, а фиброз, огрубевшие ткани и лечение совсем другое, но ни их ни меня не хотят слышать. В первый же вечер на против нее, у нее на глазах умирает пациент, которому вообще не помогали, все есть на видео, ждали врача, который не приехал, а они как оказалось ничего без него не имеют права делать. И так человек прикован к кровати месяц плюс постоянно на иголках и еще и такое, мало того что как можно молодой девушке ходить в туалет в палате где одни мужчины??? как я выяснил, это реанимация начала работу 1.11.2020г , у них нет ни оборудования ни медикаментов, как они утверждают.

Сегодня супруге прописали лекарство, потом сказали что его нет, можете сами купить. Отношение хамское, одни маты, еду то приносят, то нет.

Смотря в телевизор, видя какие огромные средства вливаются на помощь в выздоровлении людей, на зарплаты врачам, я просто в шоке от реальной ситуации. Я ведь ничего не прошу, кроме человеческого отношения к беременной женщине и грамотного лечения, она одна в таком тяжелом положении сейчас во всем Крыму. Прошу откликнуться на мою просьбу!