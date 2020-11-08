Во Франции режим ЧП из-за угрозы распространения COVID-19 продлен до 1 апреля

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8 ноября 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутаты Национального собрания Франции поддержали в субботу намерение правительства продлить санитарное чрезвычайное положение в стране. Об этом свидетельствует трансляция заседания, которую провел сайт нижней палаты парламента. "За" документ было подано 154 голоса при всего 38 "против".

Ранее законопроект поддержал Сенат и теперь он считается окончательно одобренным. Согласно предыдущему закону чрезвычайное положение объявлялось до 16 февраля. Теперь режим продлили до 1 апреля. Закон позволяет в таких условиях правительству и президенту принимать решения на основе декретов, без передачи проектов на рассмотрение парламента.

В ходе дебатов в верхней и нижней палате парламента представители правительства подчеркивали, что ситуация с распространением нового коронавируса в стране "вызывает очень сильные опасения". В настоящее время в стране действует уже второй по счету в этом году режим карантина по COVID-19, закрыты рестораны, кафе и бары, отменены все массовые мероприятия, выход на улицу для населения разрешен только на краткое время после заполнения специального формуляра.