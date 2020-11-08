Белковский назвал хабаровские протесты «сенсацией»

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8 ноября 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В эфире «Эха Москвы» писатель Станислав Белоковский назвал хабаровские протесты «второй сенсацией недели». Первой «сенсацией» он считает объявление о завершении пандемии коронавируса в апреле 2021 года.

- Сенсация № 2 — это по-прежнему Хабаровск, где сегодня 120-й день протестов против несправедливости в отношении бывшего губернатора Сергея Ивановича Фургала, - заметил Белковский.

Он также добавил, что подсчеты участников митингов существенно разнятся.

- Власти по-прежнему говорят, что несколько сот человек выходит на улицы Хабаровска. Независимые наблюдатели исчислили сегодняшнюю акцию цифрой от 3 до 10 тысяч человек, - указал писатель.

Упомянул он и о сборе подписей в поддержку Фургала, организованном по всей стране:

- На призыв хабаровчан подписываться за господина Фургала откликнулись жители Нижневартовска, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Ростова, Екатеринбурга, Красноярска, Липецка, Уссурийска и так далее. Тысячи людей по всей стране. Не удивительно ли это? Ведь до недавнего времени страна не особенно и знала, кто такой Сергей Фургал. Не очень она понимает эту личность и сегодня. И пропаганда, утверждающая, что Сергей Иванович Фургал имеет отношение к криминалитету и преступлениям, была достаточно обширной и по-своему эффективной.

Самого Фургала Белковский называет «эмпатичным политиком».

- Он тяготел к народу. Он хотел идти навстречу народу и думать о том, что народ действительно беспокоит. <…> В то время, как большинство российских политиков — это «снежные королевы», которые абсолютно чужды своему избирателю и рассматривают его как элемент некой биомассы, которая не должна рефлексировать, а должна распространять идеи и защищать интересы этих политиков. Вот почему Фургал получил такую поддержку, которой не получает обычно Снежная Королева, в какой бы сложной жизненной ситуации она ни оказалась, - считает Станислав Белковский.