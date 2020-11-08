В Хабаровске состоялась 121-я акция в поддержку Фургала

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8 ноября 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Несмотря на холодную погоду и снег, хабарвочане продолжают выходить на акции протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Согласно официальному сайту хабаровской мэрии, за период проведения «фургальских» митингов силовики выявили 371 административное нарушение. По данным портала ГЛАС.РУ, суды, рассматривавшие дела об административных правонарушениях, пополнили городской бюджет штрафами на общую сумму более двух с половиной миллионов рублей.

Напомним, что накануне, на 120-й акции протеста в Хабаровске было задержано как минимум шесть участников митинга. В числе задержанных снова оказался водитель «фургаломобиля» Ростислав Буряк. Также среди задержанных есть представители СМИ.