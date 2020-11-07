Росстат зафиксировал повышение рождаемости в сентябре в Челябинской области

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7 ноября 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В сентябре 2020 года на Южном Урале родилось на 329 младенцев больше, чем в сентябре 2019 года.

По данным Росстата, в нынешнем году можно говорить о небольшом снижении рождаемости в России. За девять месяцев этого года на свет появилось на 47 тысяч малышей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если говорить о Челябинской области, то в 2020 году на свет появилось 24800 человек, а в 2019 году – 25 982 человека.

Специалисты также отметили снижение младенческой смертности в регионе с коэффициента 5.2 в 2019 году до 3.6. в 2019 году.

Как сообщает агентство «Полит74», в этом году южноуральцы стали реже заключать браки. Этот показатель снизился на 19,8%, правда, и разводится стали 11,3% меньше.