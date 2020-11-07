Божена Рынска требует, чтобы в ресторан пускали только переболевших коронавирусом

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7 ноября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Божена Рынска, фото: инстаграм

Божена Рынска, светский обозреватель, вдова медиаменедженера Игоря Малашенко подвергла критике людей в Москве, которые легкомысленно ведут себя во время пандемии коронавируса.

Божена рассказала, что накануне пошла поужинать в ресторан, но он мало того, что оказался переполнен, так еще и посетители практически все были без масок. Рынска, которая переболела COVID-19, это крайне возмутило: «Люди реально до сих пор не вкурили, что у нас реальная пандемия».

В комментариях к ее посту в Инстаграм задали вопрос, как можно есть в маске? На это Божена ответила, что следует запретить тем, кто еще не переболел, посещать заведения общественного питания.

Когда ее спросили, зачем Рынска ходит по ресторанам в период пандемии, она ответила: «Поесть, потому что оголодала».