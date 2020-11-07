Владимир Колокольцев вручил ключи от квартир сотрудникам и пенсионерам УВД по городу Сочи

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7 ноября 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: мвд.рф

Сегодня в Сочи министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников и пенсионеров УВД.

Торжественная церемония открытия комплекса из трех многоквартирных домов состоялась на улице Искры в микрорайоне Кудепста. В шаговой доступности для его жителей находятся детский сад, школа и поликлиника. Во дворе оборудованы спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха.

Квартиры с удобной планировкой и чистовой отделкой передаются очередникам по договорам социального найма. Часть жилого фонда участковые уполномоченные, следователи, оперуполномоченные, госавтоинспекторы и представители других подразделений получили в служебное пользование.

«На сочинскую полицию ложится высокая нагрузка, прежде всего в период курортного сезона. И, конечно, решение жилищных проблем является значимым условием для эффективного выполнения поставленных задач», – подчеркнул Колокольцев.

Министр отметил, что вопрос повышения уровня социальной защищенности личного состава относится к числу приоритетных и находится на постоянном контроле руководства МВД. Владимир Колокольцев поблагодарил главу города Сочи Алексея Копайгородского за помощь в благоустройстве прилегающей к жилому комплексу территории, а также поздравил новоселов, пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

«Символично, что ключи от новых квартир вручаются накануне нашего общего профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел. Пусть у вас дома будет всегда светло и уютно, а родные и близкие окружают заботой и душевным теплом», – сказал Глава МВД России.