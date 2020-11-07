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Аргументы Недели Общество 13+

Депутат Латвии: Московские бродяги продолжат завозить к нам вирус

, 16:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депутат Латвии: Московские бродяги продолжат завозить к нам вирус
Депутат Сейма Янис Домбрава, фото: соцсети

Депутат Сейма Янис Домбрава опять недоволен: в стране ЧС, а Латвия не ограничила возможность миграции. 

Об этом депутат сообщил в социальных сетях, а латвийские СМИ моментально «разнесли» это!

«В стране решили объявить ЧС, ограничивая предпринимательскую деятельность и определив бытовые ограничения, но мировые бродяги могут продолжать ввозить болезнь в Латвию, включая из Москвы. Национальное объединение настаивает на введении ограничений на международную миграцию!»

Национальное объединение, как известно, любит настаивать! Особенно тогда, когда это касается России.