Депутат Латвии: Московские бродяги продолжат завозить к нам вирус
7 ноября 2020, 16:27[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Депутат Сейма Янис Домбрава опять недоволен: в стране ЧС, а Латвия не ограничила возможность миграции.
Об этом депутат сообщил в социальных сетях, а латвийские СМИ моментально «разнесли» это!
«В стране решили объявить ЧС, ограничивая предпринимательскую деятельность и определив бытовые ограничения, но мировые бродяги могут продолжать ввозить болезнь в Латвию, включая из Москвы. Национальное объединение настаивает на введении ограничений на международную миграцию!»
Национальное объединение, как известно, любит настаивать! Особенно тогда, когда это касается России.
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