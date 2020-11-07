Рижанка требует у самоуправления 1000 евро

7 ноября 2020, 16:22[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Жительница Риги, которой не дали возможность проголосовать на внеочередных выборах в Рижскую думу, требует у самоуправления компенсацию! Аж в 1000 евро!
За что дама просить ей выплатить компенсацию?
За нематериальный ущерб, нанесенный бездействием Рижской избирательной комиссии, которая не смогла обеспечить возможность проголосовать по месту жительства на выборах 29 августа. Женщина считает, что так были нарушены ее конституционные права.
Что по этому поводу «думает» самоуправление?
Рижская дума планирует рассмотреть ее вопрос на заседании 11 ноября.
Действительно, представители избирательной комиссии 29 августа не явились к нескольким избирателям на дом. Такой вариант голосования был возможен, если по состоянию здоровья человек не смог присутствовать на выборах, а заявка на голосование дома была заранее подана.
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