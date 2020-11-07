Сенатор Святенко: Социальные обязательства и программы - абсолютный приоритет для Москвы

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7 ноября 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Социальные обязательства и программы - абсолютный приоритет для столицы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.

«В Московскую городскую думу на рассмотрение внесен проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Он учитывает чрезвычайные обстоятельства пандемии коронавируса и сохраняет свою социальную направленность. Социальные обязательства и программы выполняются и сохраняются в полном объеме, при этом финансирование получают дополнительные расходы по противодействию пандемии. Выпадение части доходов городского бюджета, обусловленное пандемией и сопутствующим ей мировым экономическим спадом, в значительной мере сглаживается накопленными резервами и высокой степенью диверсификации экономики Москвы», - сказала Инна Святенко.

С учетом этого, по словам сенатора, ожидается что рост внутреннего регионального продукта в 2021-2023 годах составит 3,3%-3,4% в год при стабильно низком уровне инфляции 3,3%-3,5%.

«В частности, доходы столичного бюджета в 2021 году увеличатся на 6,5% по сравнению с 2020 годом, а в 2022-2023 годах прогнозируемый рост доходов составит около 9% в год. Между тем, в качестве вспомогательного инструмента в 2021-2023 годах предусмотрен выход Москвы на рынок заимствований. Городские облигации Москвы в 2021 году, по проекту бюджета, могут быть выпущены на сумму в 396 млрд руб., в следующие годы сумма уменьшится - до 178,4 млрд руб. в 2022 году и 44 млрд руб. в 2023 году», - отметила сенатор.

По словам Инны Святенко, финансовая политика дает инструменты для обеспечения потребностей жителей города.

«Цель Москвы - сохранение благосостояния горожан, справедливая социальная политика, сохранение социального и экономического пейзажа столицы, формировавшегося на протяжении всей истории города, дальнейшее развитие города. Пренебрежение к этим вещами ради соблюдения положительного баланса любой ценой знакомо нам по началу 90-х годов - для авторов печально знаменитой «шоковой терапии» социальные аспекты реформ были неважны. К счастью, сейчас приоритеты кардинально поменялись», - подчеркнула Инна Святенко.

В этом году, как отметила сенатор, весь мир столкнулся с кризисными явлениями вследствие продолжающейся пандемии коронавируса, Москва также столкнулась с ситуацией, когда для обеспечения потребностей город стала рассматриваться возможность прибегнуть к внешним заимствованиям.

«Важно подчеркнуть, что вне зависимости от каких бы ни было обстоятельств и конъюнктуры, социальные обязательства и программы являются абсолютным приоритетом для Москвы. Если к заимствованиям придется прибегнуть, то их объем составит не более 1/7 предполагаемых доходов бюджета Москвы. Эти средства могут понадобиться, чтобы полностью и с сохранением темпов выполнить приоритетные московские программы - в частности, продолжить реконструкцию поликлиник, строительство школ и другой социальной инфраструктуры. Еще более важно соблюдение обязательств по прямым выплатам гражданам и социальной поддержке - от пенсий и пособий до обеспечения средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением», - сказала сенатор.

Кроме того, Инна Святенко напомнила, что программа «Московское долголетие» продолжается в онлайн-режиме.

«Это программа дает людям старшего возраста широкие возможности для образования, досуга и социализации. Отмечу, что для социального благополучия города важны и столичные инвестиционные программы: каждая из них предоставляет горожанам рабочие места, что чрезвычайно важно на фоне мирового экономического спада. Москва лучше многих других мегаполисов готова к экономическим катаклизмам, поэтому можно с полной уверенностью сказать: бюджет Москвы остается бюджетом развития и оптимизма», - заключила Инна Святенко.