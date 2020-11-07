Советник Зюганова прокомментировал награждение орденами «героев» оптимизации системы здравоохранения

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7 ноября 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свобдная пресса

Вероника Скворцова, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова награждена орденом Пирогова «за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, многолетний добросовестный труд».

Указ о награждении Скворцовой орденом подписан 5 ноября Владимиром Путиным.

Вячеслав Тетекин, член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, доктор исторических наук, прокомментировал награждение чиновников от медицины.

По словам Тетекина, на днях число новых зараженных ковидом перевалило за 20 тысяч в сутки, вторая волна COVID-19, у нас только-только научились лечить больных с коронавирусом. Советник Зюганова считает — за что награждать.

Тетекин отметил, что хотя Скворцова не была ключевой фигурой в истории с разрушением российского здравоохранения, но она не подала в отставку с поста министра, когда за несколько лет уполовинили число больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в стране.

По мнению эксперта, к оптимизации больше руку приложила Татьяна Голикова, ныне вице-премьер по социальной политике.

Он подчеркнул, что «сейчас кричат на каждом углу о переполнении больниц». Тетекин считает логичном задать вопрос: а куда эти больницы подевались, которых в России было 10 тысяч, а осталось 5 тысяч.

Советник КПРФ убежден - чиновникам нужно сегодня помалкивать, а не бряцать орденами. «Они должны, по-хорошему, вносить деньги с каждой своей зарплаты в фонд поддержки отечественного здравоохранения, на борьбу с COVID-19 — а их награждают! При во время чумы — вот что это такое», - цитирует Тетекина «Свободная пресса».

Больницы закрывались в целях экономии бюджета. COVID-19 показал, чем обернулась экономия. На деле, люди заплатили за оптимизацию здоровьем и жизнями. Стоит ли давать за это орден Пирогова — большой вопрос.