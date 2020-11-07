Наталья Сергунина рассказала о новых видеоэкскурсиях на Russpass

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7 ноября 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На туристическом сервисе Russpass появились видеоэкскурсии по ВДНХ и парку «Зарядье». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

«Пользователям туристического сервиса Russpass теперь доступно два новых онлайн-тура по знаковым достопримечательностям столицы - по ВДНХ и парку «Зарядье». Экскурсии по ним проводят москвоведы, старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин. Всего на сайте уже опубликовано шесть познавательных видеопрогулок по городским паркам, включая «Сокольники», Сад имени Баумана, Парк Горького и Парк Победы», - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, с помощью Russpass можно спланировать собственный маршрут поездки по России, купить билеты на самолет или поезд, на экскурсии, в музеи и театры. Пока сервис поддерживает русский и английский языки, но к запуску готовят и версии на других языках, в частности, немецком, испанском и французском.

«Это современная мультиплатформа для туристов, позволяющая быстро и удобно решить основные организационные вопросы, а заодно узнать о достопримечательностях и интересных местах. Новые полезные материалы регулярно публикуются на Russpass», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, в онлайн-туре по ВДНХ рассказывается, как возникла идея создания выставки (одного из символов Москвы) и как она менялась на протяжении десятилетий. Отдельно гид останавливается на архитектурных памятниках комплекса - арке Главного входа, фонтанах, павильонах «Центральный» и «Космос».

«В видеоэкскурсии по «Зарядью» речь идет о происхождении названия этой местности, устройстве ландшафтного парка и исторических объектах на его территории. Зрители узнают, сколько климатических зон представлено в «Зарядье» и какова высота столь популярного у москвичей и туристов парящего моста. Также этот цикл онлайн-экскурсий по паркам Москвы можно посмотреть на медиаплатформе #Москвастобой столичного комитета по туризму», - добавили в пресс-службе.