В Самаре произошел пожар в нелегальном хостеле. Погибли четыре человека

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7 ноября 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

пожар, фото с сайта СКР

В Самаре в субботу, 7 ноября, произошел пожар в трехэтажном кирпичном здании в Железнодорожном районе.

В результате пожара в нелегальном хостеле погибли четыре человека. В ходе ликвидации пожара были спасены четверо мужчин, которые пострадали. Также в здании обнаружили тела четырех погибших.

Следователи управления СКР по Самарской области начали проверку по факту пожара и гибели людей.

На место происшествия выехала следственная группа, в ближайшее время начнётся осмотр места происшествия. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. Проверяется информация о том, что в доме был организован нелегальный хостел. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.