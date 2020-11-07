В Самаре произошел пожар в нелегальном хостеле. Погибли четыре человека
7 ноября 2020, 13:02[ «Аргументы Недели» ]
В Самаре в субботу, 7 ноября, произошел пожар в трехэтажном кирпичном здании в Железнодорожном районе. В результате пожара в нелегальном хостеле погибли четыре человека. В ходе ликвидации пожара были спасены четверо мужчин, которые пострадали. Также в здании обнаружили тела четырех погибших.
Следователи управления СКР по Самарской области начали проверку по факту пожара и гибели людей. На место происшествия выехала следственная группа, в ближайшее время начнётся осмотр места происшествия. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. Проверяется информация о том, что в доме был организован нелегальный хостел. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.