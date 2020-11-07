В Петербурге за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в четыре раза

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7 ноября 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По данным на 7 ноября, в Санкт-Петербурге за последние сутки диагностировали 1258 случаев заражения коронавирусом, хотя в середине мая ежедневно выявляли порядка 500 новых случаев. Губернатор северной столицы Александр Беглов еще 2 ноября сказал, что заболевших «критически много» - тогда в городе зафиксировали 923 новых случая заражения. Но уже на следующий день на встрече с президентом России Беглов доложил, что «ситуация не критическая, но сложная».

По официальным данным на 5 ноября, пациентов с COVID-19 в Петербурге принимали 18 стационаров. В них были развернуты 8653 койки, из которых свободны 9%, хотя еще двумя днями раньше, 3 ноября, в резерве было 20%.

Издания «Медуза», ссылаясь на слова сотрудников Покровской больницы, сообщает, что нынешняя ситуация по загруженности медучреждения уже напоминает весеннюю: места в стационаре заканчиваются, больных приходится размешать в коридорах и кабинетах некоторых врачей. При этом на отсутствие средств защиты медики больше не жалуются. По оценке врачей, исправить ситуацию может только перепрофилирование под борьбу с COVID-19 дополнительных стационаров.

Вице-губернатор Олег Эргашев назвал ситуацию в городе «напряженной». Он отметил, что власти собираются увеличивать число коек для коронавирусных пациентов. По его словам, петербуржцы стали болеть тяжелее по сравнению с весной. Вице-губернатор добавил, что у старшего поколения даже после выписки из больницы с отрицательным тестом зачастую проявляются осложнения.

Осенью в Петербурге провели уже несколько крупных мероприятий. Так, 4 ноября футбольный матч «Зенита» с римским «Лацио» посетили более 17 тысяч человек.

С 9 ноября в городе запрещаются мероприятия в помещениях более чем на 70 человек, а также работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. Массовые события на свежем воздухе остаются разрешенными.

Главврач больницы им. Боткина Алексей Яковлев обращает внимание на рост тестирования среди населения, при этом он считает, что при оценке коронавирусных показателей лучше ориентироваться не на количество выявленных случаев, а на загрузку больниц и другие данные статистики:

«Чтобы оценить масштабы проблемы, лучше посмотреть на данные Росстата - убыль населения города в сопоставлении с предыдущими годами. Тут мы увидим печальную картину».

Тем временем, Смольный зафиксировал самую высокую смертность за последние 10 лет. По данным Росстата, прирост смертности в Петербурге с апреля по август 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го составил 14%. В комитете по здравоохранению заявили о росте смертности на 16%. В то же время, среди российских регионов, Санкт-Петербург с отрывом занимает первое место по количеству смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч населения: 6 ноября этот показатель составлял 76,2.