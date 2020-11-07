Как технологии побеждают демократию

Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели», Александра Ногинская ]

Фото: pixabay

Помимо заявлений Трампа об «огромном мошенничестве» на выборах в США веру в надежность демократических институтов расшатывают IT – гиганты, которые дискредитируют сам механизм честного проведения выборов, манипулируя общественным мнением.

В своей книге «НеВенец Творения» экономист и визионер Игорь Диденко приводит пример, как алгоритмы сбора личной информации пользователей аналитической компании Cambridge Analytica смогли повлиять на результаты прошлых выборов в США. Но за четыре года искусственный интеллект шагнул настолько далеко вперёд, что может не только предсказать личный выбор пользователя или итоги голосования, но и изменить судьбу выборной демократии в целом. Какие уже есть для этого инструменты:

1. Платформа FiscalNote – непартийный источник, предоставляющий информацию о политике для принятия наилучших решений. Данный ИИ может быть использован избирателями для изучения предложений разных партий и того, как они могут повлиять на его жизнь.

2. iSideWith – с помощью тестов и викторин позволяет избирателю определить, какой кандидат в президенты, сенаторы или конгресс наиболее соответствует его взглядам и требованиям.

3. University Level Research – ИИ разработанный группой учёных из NJIT, PU и NYU, может подсказывать, какие из сообщений в социальных сетях были написаны иностранными ботами или интернет-троллями.

4. KCore Analytics – ИИ, собирающий информацию в соцсетях и предсказывающий результат выборов исходя из сообщений пользователей, находящихся в открытом доступе. Данный ИИ может использоваться для прогнозирования явки избирателей на выборах.

5. Expert.ai – ИИ, работающий с методом «анализа чувств» - он оценивает эмоции, которые были выражены пользователями в социальных сетях. Также может быть использован для прогноза явки избирателей.

Почему же эти новые технологии могут помешать честному проведению выборов? Да, описываются они как исключительно полезные и помогающие избирателям, но кто стоит за ними? Чью повестку они продвигают? Не будут ли такие программы использоваться для манипулирования голосами избирателей? Мы не можем быть уверены, что искусственный интеллект опирается исключительно на те данные, которые загружают пользователи и честно дает им ответы на интересующие их вопросы. Достаточно часто за этими удобными и упрощающими жизнь технологиями скрывается влияние на массы с помощью классических теорий пропаганды и magic bullet Лассуэлла, когда внимание масс искусственно концентрируется на нужной заказчику теме. Так, понимая возможность манипуляции, британское правительство уже рассматривает законопроект, чтобы защититься от этого. Вероятно, вскоре весь мир последует их примеру.

Вы можете заказать книгу по телефонам 8(495) 980‑45-60, 8(958) 636-51‑80 или направив письмо по электронному адресу zakazknig@argumenti.ru. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ». Стоимость доставки книги в пределах МКАД – 300 руб. Мы работаем: пн. – пт. с 10:00 до 18:00.