Адвокаты Фургала обжаловали арест его дома

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7 ноября 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Басманный суд города Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок и недостроенный дом в Московской области, принадлежащие бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Источник ТАСС указывает, что «в рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фурагала одним из районных судов столицы наложены обеспечительные меры на земельный участок, расположенный в Дмитровском районе Московской области».

- На участке находится огромный, почти достроенный дом, в нем уже выполнена покраска, - уточнил собеседник агентства.

По мнению защиты бывшего чиновника, арест этой недвижимости не имеет оснований.

Адвокат Михаил Карапетян заявил, что решение обжаловано.

- Мы уже обжаловали это решение, так как считаем его незаконным, - сказал Карапетян ТАСС.

Напомним, что Фургала арестовали 9 июля по подозрению в организации убийств 15-летней давности. Более ста дней подряд в Хабаровске проходят акции в поддержку экс-главы региона. По всей стране объявлен сбор подписей за то, чтобы провести открытый суд над Фургалом е в Москве, а в Хабаровске.