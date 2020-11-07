Хабаровские фермеры продали 112 тонн продукции

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7 ноября 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В сельскохозяйственном фонде Хабаровского края подвели итоги ярмарки выходного дня. Около 112 тонн продукции смогли реализовать фермеры из пяти районов региона.

Пандемия заставила ярмарку в этом году начаться позже. С 20 июня по сентябрь сельхозпрроизводители, КФХ, личные и подсобные хозяйства, ИП – всего порядка 70 участников – предлагали хабаровчанам свои товары. Представители Хабаровского, Вяземского, Бикинского, Нанайского районов и района имени Лазо продавали свежую зелень, овощи и фрукты, ягоды, всевозможные чаи, мясо, рыбу, домашние молоко и яйца. А 22 августа покупатели могли приобрести разнообразные сорта меда и напитки на его основе.

В краевом минсельхозе отметили, что ярмарки выходного дня это своеобразная поддержка местных производителей, которые могут реализовать продукцию, заплатив за место минимальную сумму в 160 рублей.

На территории края действуют 94 ярмарки. 71 из них – сельскохозяйственная с 1 739 торговых мест.