В городе Юности открылся Центр защиты прав граждан

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7 ноября 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре состоялось торжественное открытие Центра защиты прав граждан (ЦЗПГ) партии «Справедливая Россия».

Инициатором открытия ЦЗПГ в городе Юности стал председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Нестерцов. По его инициативе в городе была ранее открыта и общественная приемная фракции. По словам Нестерцова, именно проблемы, с которыми граждане в общественную приемную, и подтолкнули его к открытию Центра на территории города.

«Общественную приемную в Комсомольске-на-Амуре мы открыли 28 ноября 2018 года. За эти пару лет я поработал с людьми и увидел их потребности, с какими проблемами они приходят. Прошел выборы, пообщался с гражданами, провел несколько дворовых собраний и увидел, что граждане юридически совсем не подкованы. Они не знают, выстроить диалог со властью, с управляющими компаниями, как оформить какие-либо документы. Например, один из обращавшихся в нашу приемную столкнулся с такой проблемой: он получил травму на производстве, но не мог получить инвалидность, поскольку не знал, как доказать, что травмировался именно на предприятии. Приходили к нам и граждане, которые, скажем, платят управляющей компании, но не могут контролировать эти средства, куда именно они тратятся. Обращались часто по вопрросам алиментов - и мужчины, и женщины. И у меня возникла идея открыть в Комсомольске-на-Амуре Центр защиты прав граждан.

Мы обсудили мое предложение с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, с руководителем хабаровского регионального отделения партии Игорем Глуховым, проработали этот проект и открыли Центр, где граждане могут бесплатно получать квалифицированную юридическую помощь», - рассказал Сергей Нестерцов.

Отметим, что в Хабаровском крае это второй по счету открывшийся ЦЗПР. Первый находится в Хабаровске.

- Появление Центра в Комсомольске-на-Амуре позволит партии быть ближе к комсомольчанам, открытие второго Центра в Хабаровском крае позволит помочь большему количеству наших земляков, - подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игорь Глухов.

Напомним, что ЦЗПГ открываются по всей России. Они помогают жителям самостоятельно решать важные вопросы, связанные как с ЖКХ, так и с другими важными социальными сферами жизни: жилье, работа, финансы, образование, пенсионерам, инвалидам. Инициатор создания Центров — лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Проект поддержан Минтруда РФ и одобрен Президентом РФ Владимиром Путиным.