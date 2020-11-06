Герой России летчик Сергей Палагин скончался в Краснодаре
6 ноября 2020, 23:03[ «Аргументы Недели» ]
Герой России летчик Сергей Палагин умер сегодня в Краснодаре в возрасте 52 лет. У Палагина была двусторонняя пневмония и положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Палагина похоронят на Аллее Героев Славянского кладбища в понедельник. О месте и времени прощания будет сообщено позднее.
Заместитель главы Центрального округа Краснодара Сергей Вячеславович Палагин был Героем России, военным летчиком, командиром вертолетного полка. Принимал участие в боевых действиях во время Осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Участвовал в "первой" и "второй" чеченских войнах, боевых действиях на территории Дагестана. А летом 2002 года Сергей Палагин спасал людей во время наводнения в регионах Северного Кавказа.
Знакомые с Сергеем Палагиным люди отмечали его доброту и скромность в общении.
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