В Челябинской области 296 миллионов рублей направят на борьбу с коронавирусом

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6 ноября 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, на что потратят дополнительные средства.

По ее словам, из федерального бюджета поступило три транша. 15 миллионов рублей пойдут на развитие ПЦР-диагностики, 130 миллионов – на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторных больных и 151 миллион рублей на финансовое обеспечение мероприятий по организации медицинской помощи больным COVID-19.

«Мы спланировали примерное распределение этих средств, в частности, будет приобретены два компьютерных томографа, один из них будут использовать в Чебаркуле, часть оборудования для областной инфекционной больницы: это аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса. Остальное – на оснащение медицинских организаций в зависимости от потребностей, прежде всего, для госпитальных баз», – сказала Ирина Гехт.

Также первый вице-губернатор сообщила, что свободный коечный фонд для больных в связи с ЧП в городской больнице № 2 сократился на 15 процентов. Открытие новой инфекционной больницы позволит повысить этот показатель до 25%.