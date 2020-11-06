Правительство Латвии объявило ЧС в стране

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6 ноября 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня, 6 ноября, правительством Латвии было принято решение о введении ЧС в стране. На три недели! С 9 ноября по 29 ноября.

Как это будет происходить?

Полный запрет на все публичные мероприятия, оздоровительные услуги и услуги, связанные с развлечениями и культурой.

Вместе смогут собираться не более десяти человек. Исключение будут составлять только похороны.

В выходные и праздничные дни будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных и строительных, магазинов оптики, корма для животных. Разумеется, аптеки будут открыты.

Школьники с первого по шестой класс продолжат учиться очно, а также те факультеты, где проходят практические занятия.

Спортивные мероприятия отменяются, тренировки остаются только на улицы, и в одной группе не должно быть более десяти человек. Индивидуальные тренировки разрешены.

Суды будут максимально работать удаленно, а очные заседания будут проходить только в неотложных случаях.

Какие будут наказания в случае нарушений?

Штрафы! Физическое лицо может быть оштрафовано до 2000 евро, юридическое – от 140 до 5000 евро.