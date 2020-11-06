Правительство Латвии объявило ЧС в стране

Сегодня, 6 ноября, правительством Латвии было принято решение о введении ЧС в стране. На три недели! С 9 ноября по 29 ноября.
Как это будет происходить?
Полный запрет на все публичные мероприятия, оздоровительные услуги и услуги, связанные с развлечениями и культурой.
Вместе смогут собираться не более десяти человек. Исключение будут составлять только похороны.
В выходные и праздничные дни будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных и строительных, магазинов оптики, корма для животных. Разумеется, аптеки будут открыты.
Школьники с первого по шестой класс продолжат учиться очно, а также те факультеты, где проходят практические занятия.
Спортивные мероприятия отменяются, тренировки остаются только на улицы, и в одной группе не должно быть более десяти человек. Индивидуальные тренировки разрешены.
Суды будут максимально работать удаленно, а очные заседания будут проходить только в неотложных случаях.
Какие будут наказания в случае нарушений?
Штрафы! Физическое лицо может быть оштрафовано до 2000 евро, юридическое – от 140 до 5000 евро.