Covid-19: Как скоро настанет в Латвии ЧС

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6 ноября 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии, Уга Думписа, фото соцсети

Ситуация с Covid-19 в Латвии, увы, ожидает «лучших времен». За последние сутки зарегистрированы 357 новых инфицированных. Семь человек умерло.

Что делать в такой сложной ситуации? Как правительство Латвии будет решать эту проблему? Почему инфицированных становится все больше и больше?

По мнению главного инфекциониста Министерства здравоохранения Уга Думписа, все дело в том, что латвийское правительство недостаточно серьезно отнеслось к рискам завоза коронавируса.

«По-моему, уже сейчас настала ЧС, если мы говорим о распространении болезни. Мы можем прогнозировать из нынешней ситуации, что в больницах появляется все больше пациентов и будет огромная нагрузка на систему здравоохранения. Латвия должна быть очень осторожна, чтобы не отказаться в ситуации Словении и Чехии. Я бы голосовал за то, что нужно всеми средствами переломить эту кривую и снизить число случаев заражения. Нынешние ограничения – мягки и несущественны. Должно быть серьезное отношение по отношении к внешним угрозам – полетам за границу. Мобильность и путешествия – одна из основных причин распространения коронавируса в Латвии».

То, что эпидемиологическая ситуация в Латвии становится все хуже и хуже, заметили и латвийские партии: например, «Зеленые» выступили сегодня (6 ноября) с призывом – начать работу над единым и ясным планом продления кризиса с Covid-19. Поскольку ситуация только усугубляется, то ЛЗП (Латвийская Зеленая партия) потребовала у премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле.

Что может изменить отставка министра здравоохранения Латвии?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии латвийского политолога Яниса Григалиса:

«У нас в Латвии перед надвигающимися выборами всегда что-то требуют. Я говорю о политических партиях. Требуют – да! Меняется ли ситуация – нет! Допустим, произошла эта отставка? Кто на новенького? Я особо не вижу желающих. Если произойдет «смена», то это скажется и на всех политических партиях. Не факт, что в лучшую сторону. А рисковать никто из политиков не хочет. Что изменит эта отставка в период коронавируса? Я не думаю, что изменится… А вот проблем, ссор, увы, точно прибавится».