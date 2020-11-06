На ТПУ «Щелковский» 6 ноября выявили 23 нарушителей масочного режима
6 ноября 2020, 21:10[ «Аргументы Недели» ]
Более 20 нарушителей перчаточно-масочного режима выявлено в ТПУ «Щелковский» в ходе рейдов 6 ноября. Об этом журналистам сообщил инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Артем Мотрунич.
«Сегодня сотрудникам ОАТИ совместно с полицией было проведено контрольное обследование ТПУ «Щелковский» на предмет нарушения масочно-перчаточного режима. В ходе обследования было выявлено 23 нарушителя, составлено 23 протокола по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы», - сказал Артем Мотрунич.
Он пояснил, что данная статья предусматривает штрафные санкции в размере 4 тыс. руб.
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