В Италии за сутки выявлено 37 809 новых случаев коронавируса COVID-19

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6 ноября 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Napoli/Giacomino, globallookpress.com

В Италии за сутки выявлено 37 809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. С каждым днем в Италии выявляют больше и больше зараженных вирусом нового типа людей.

Итальянский минздрав днем ранее называл рекордным число новых заражений 34,5 тысячи. А 6 ноября оно превысило еще более чем на 3,3 тысячи.

За все время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии зарегистрированы 862 681 случая инфицирования. 5 ноября в Италии зафиксировано 445 летальных случаев. 6 ноября из-за заражения COVID-19 умерли 446 человек. Всего за период пандемии в этой стране от коронавируса умерли 40 638 человек.

Выздоровевшими от коронавируса объявлены рекордные 10 586 человек. Случаи выздоровления в Италии почти достигли 233 тысяч. Как следует из статистики, число выявленных случаев связано с количеством проведенных тестов на COVID-19: за пятницы их было сделано 234 тысячи, что стало новым рекордным показателем с начала эпидемии в стране.