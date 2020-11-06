Депутат Мосгордумы Мария Киселева: Скидки на проезд в метро позволят снизить нагрузку в час пик

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6 ноября 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Скидки на проезд в московском метро позволят снизить нагрузку в час пик. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» рассказала депутат МГД Мария Киселева.

«В первый день эксперимента скидкой на проезд по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям метро воспользовались порядка 70 тыс. москвичей. Льгота, предусматривающая 50% скидку на проезд, действует утром: с момента открытия до 7:15, а потом - с 8:45 до 9:15. Такая инициатива позволит решить сразу несколько актуальных вопросов: снизить плотность наполнения в вагонах, дать москвичам возможность сэкономить, стимулировать популяризацию здорового образа жизни», - заявила мария Киселева.

Она отметила, что сэкономить на проезде в метро смогут те граждане, которые могут скорректировать время своего прибытия на работу. То есть приехать не ровно в 9:00, а, например, на полчаса раньше или наоборот - позже.

«Это незначительное время, однако оно позволит разгрузить вагоны в часы пик», - отметила депутат МГД.

Также Мария Киселева подчеркнула, что до 1 декабря жители столицы могут взять напрокат велосипед и проехать часть пути на нем. Это, по ее мнению, также пойдет на пользу здоровью граждан и поможет снизить поток пассажиров в общественном транспорте.

Эксперимент по снижению стоимости проезда в метро продлится до 2 июля 2021 года. Он действует для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Эти линии признаны наиболее нуждающимися в разгрузке. Скидка действует только в будние дни.

По билету «Кошелек» карты «Тройка» вместо 40 руб. спишется 20 руб. По билету «Единый» на 60 поездок или безлимитному, записанному на «Тройку», компенсация будет начисляться раз в неделю, по воскресеньям, по 20 руб. за каждый день, в который была совершена поездка в рамках данного эксперимента. Если москвич использует обычную банковскую карту для оплаты проезда, то с него пишется 22 руб. вместо 44 руб. Для пользователей одноразовых бумажных билетов «Единый» скидка не предусмотрена.

«Равномерное распределение пассажирских потоков позволит не только уменьшить количество пассажиров и сделать поездку более комфортной, но и создаст условия, в которых соблюдать социальную дистанцию будет проще, что особенно важно в связи с пандемией коронавируса. Я надеюсь, что в случае успеха эксперимент распространят и на другие линии метро», - добавила Мария Киселева.