Власти Москвы оштрафовали более 160 тыс нарушителей антиковидных мер

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6 ноября 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С момента введения ограничительных мер в Москве из-за коронавируса к административной ответственности за несоблюдение мер профилактики привлечено свыше 160 тыс. горожан. Об этом журналистам сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, напомнив, о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима и других мер профилактики COVID-19.

«За весь период к административной ответственности привлечено свыше 160 тыс. горожан (несоблюдающих меры профилактики COVID-19). Также проводятся постоянные рейды в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования в отношении своих работников и посетителей. За весь период к административной ответственности было привлечено свыше 132 тыс. юридических лиц и предпринимателей», - добавил он.

Как отметил Евгений Данчиков, с начала пандемии гриппа коронавируса в Москве за повторное нарушение санитарно-эпидемиологических правил была приостановлена деятельность 160 организаций,

"Проводятся постоянные рейды в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования в отношении своих работников и посетителей. За весь период к административной ответственности было привлечено более 32 тыс. юридических лиц и предпринимателей. За повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций", - сказал он.

По словам Евгения Данчикова, в Москве также проводятся регулярные проверки соблюдения работодателями перевода на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

"В целом видим, что работодатели соблюдают установленные требования и перевели своих работников на удаленный режим работы, но есть и нарушители. Нарушителей штрафуют на 300 тыс. рублей, за повторное нарушение нарушителям грозит приостановление деятельности. Хочу отметить, что работники, переведённые на удаленный режим, должны работать дома и без лишней необходимости перемещаться в городе как на общественном, так и на личном транспорте", - добавил министр правительства Москвы.