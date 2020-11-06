Депутат МГД Козлов: Видеонаблюдение позволит сделать выборы 2021 года максимально прозрачными

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6 ноября 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Видеонаблюдение в Единый день голосования в 2021 году позволит сделать выборы максимально прозрачными и исключить провокации. Таким мнением в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» поделился депутат Московской городской думы Александр Козлов.

«Видеонаблюдение на всех избирательных участках Москвы будет работать в день выборов депутатов Государственной думы, которые должны состояться в Единый день голосования в 2021 году. Подобная практика наблюдения за ходом избирательного процесса хорошо зарекомендовала себя в предыдущие несколько лет. Видеонаблюдение не только позволяет контролировать происходящее на участке, но и исключить провокации», - сказал Александр Козлов.

Он отметил, что Москва установила «высокую планку честности, открытости и легитимности выборов». По его словам, эту планку нельзя снижать.

«Видеонаблюдение на каждом избирательном участке остается самым эффективным способом контроля. Оно фиксирует все происходящее и впоследствии позволяет пересматривать запись, если поступают жалобы. Оно позволяет достоверно определить, что именно произошло на участке. Практика видеонаблюдения отлично себя зарекомендовала, и ее нужно сохранить и в дальнейшем», - подчеркнул Александр Козлов.

Депутат пояснил, что видеокамеры работают не только во время голосования, но и в момент подсчета бюллетеней и заполнения протоколов перед отправкой в ТИК.

«Записи видеонаблюдения - это то, что можно продемонстрировать всем, кто сомневается в правильности подсчетов на том или ином участке. С видеозаписью не поспоришь, она объективна», - добавил Александр Козлов.

Кроме того, парламентарий отметил, что на выборах в 2021 году снова ожидается практика дистанционного голосования.

«Также большое внимание будет уделяться подготовке наблюдателей - и тех, которых направят политические партии, и тех, что работают на базе Общественной палаты Москвы», - сказал Александр Козлов.

Он также уточнил, что в Единый день голосования в 2021 году в Москве пройдут выборы сразу на трех уровнях.

«Вместе со всей страной Москва проголосует за депутатов Государственной думы, причем каждый москвич получит два бюллетеня - для голосования по федеральному списку партий и для голосования по одномандатному округу. Далее - жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, части района Проспект Вернадского проголосуют на довыборах депутатов в Мосгордуму. В августе, к глубокому сожалению, умер наш коллега Николай Николаевич Губенко, представлявший 37-й избирательный округ. И, наконец, жители Щукино проголосуют на выборах в совет депутатов муниципального округа», - заключил депутат Мосгордумы.