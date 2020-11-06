Вице-мэр: дистанционное обучение дает эффект по снижению заболеваемости

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6 ноября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Рост заболеваемости COVID-19 вызывает тревогу. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И, к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем», - сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что на этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций.

«Если за прошлую неделю прирост за семь дней составлял минус 0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, то за четыре дня этой недели эти показатели выросли до 24% и 9% соответственно», - добавила Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра столицы, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе лучше отложить походы по магазинам и посещение массовых мероприятий.

«Ключевые меры защиты уже проверены временем, доказали свою эффективность и доступны каждому: соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства защиты в людных местах, помещениях и транспортных средствах. Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших и более спокойных времен», - сказала Анастасия Ракова.

Временная возможность не ходить в школу для детей не означает, что им можно гулять по кино и магазинам, подчеркнула она.

«Дистанционное обучение введено для защиты их здоровья, и им необходимо вести себя соответствующе. Нам всем нужно нести ответственность за себя и за здоровье своих близких», - добавила Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова также отметила, что около 180 детей с коронавирусной инфекцией проходят лечение в московских больницах, из них 11 человек находятся в реанимации.

Она напомнила, что дети в большинстве болеют не так тяжело, как взрослые.

«Но это не значит, что нет ни одного ребенка, переболевшего тяжело. За все время пандемии дети составляют около 10% от всех заболевших. То есть около 45 тыс. человек. Около 10% всех переболевших коронавирусом детей проходили лечение в больницах. Эти цифры в общем числе заболевших минимальны, но они говорят нам о том, что у детей тоже есть серьезный риск заболевания. Сейчас в московских клиниках около 180 детей, из них 11 человек находятся в реанимации», - сказала вице-мэр.